Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarebbe convinto di riuscire a trattenere Felipe Anderson, che è in scadenza di contratto. Il brasiliano interessa alla Juve che ha già avuto contatti con l'entourage del giocatore. Al momento non c'è l'accordo tra la Lazio e Felipe Anderson ma dall'ambiente biancoceleste filtra fiducia. Intanto, per lasciarlo partire subito, Lotito ha sparato altissimo, vuole 25 milioni di euro, cifra che difficilmente qualcuno potrà investire per un giocatore che può liberarsi tra poco a zero.