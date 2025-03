Corriere dello Sport - La Juventus stringe per Kolo Muani: pronta l'offerta per il PSG, i dettagli

AFP via Getty Images

Arrivato nel mercato di gennaio dal, l'impatto disul pianetaè stato semplicemente devastante. L'attaccante francese è partito fortissimo, mettendo a segno 5 goal nelle prime tre partite, per poi inscenare prestazioni di alto livello pur senza lasciare la propria griffe nelle ultime sfide.Tra i suoi frame in bianconero, come non dimenticare la splendida giocata in mezzo a quattro giocatori dell'Inter che ha poi portato alla rete decisiva di Conceicao. In altre parole, Randal ha convinto e conquistato tutti, al punto di essere nominato come miglior giocatore della Serie A nel mese di febbraio. Decisamente niente male per uno appena affacciatosi sul palcoscenico della massima serie.

Kolo Muani alla Juventus: la formula

Il piano della Juve: l'offerta al PSG

Inevitabile, dunque, pensare che la Juventus voglia dare continuità ad un rapporto che, contratto alla mano, scadrà il prossimo 30 giugnio, ovvero la data in cui si esaurirà il prestito del calciatore, destinato a rientrare - almeno provvisoriamente - in quel di Parigi da dove poi sarà chiamato a definire il proprio futuro. Un futuro che, appunto, potrebbe chiamarsi Juventus.A gennaio la Juventus ha preso ingaggiato Kolo Muani con la formula del prestito secco oneroso: 1 milione per il prestito, 2.6 milioni di oneri accessori e altri 2 di bonus, da aggiungere ai 4.5 milioni lordi di stipendio per soli 5 mesi. Un investimento, seppur a breve termine, decisamente importante, al quale la Juventus vorrebbe dare ancora più continuità, facendo in modo che il classe 1998 - che a Torino si trova molto bene - possa legare il proprio futuro alla Vecchia Signora.Di conseguenza, al termine della stagione 2024/25, la Juventus proverà ad intavolare un discorso con il PSG per esplorare la possibilità di strappare Kolo Muani a titolo definitivo. Non va dimenticato, infatti, che soltanto due anni fa i parigini versarono 90 milioni di euro nelle casse dell'Eintracht. Cristiano Giuntoli, in tal senso, avrebbe già formulato una proposta concreta al PSG, strutturata sulla base di un prestito gratuito per un'ulteriore stagione, ovvero fino al 30 giugno 2026 con l'inserimento di un'opzione di riscatto per l'annata seguente quantificabile sui 45-50 milioni, che consentirebbero al PSG di generare plusvalenza dalla cessione dell'attuale numero 20 bianconero, visto che a giugno del 2025 il club francese avrà già ammortizzato più di un terzo dell'investimento. Un'operazione onerosa che però si basa su un presupposto fondamentale per la Juventus, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto, passa tutto, o quasi, da lì