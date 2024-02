La notte di San Siro ha lasciato a Dusan Vlahovic un po’ di inquietudine, non solo per la sconfitta e la grande occasione sprecata nel primo tempo che avrebbe potuto indirizzare la gara in maniera differente ma anche per un problema muscolare. La delusione, scrive il Corriere dello Sport, è stata grande, ovviamente, perché l’auspicio era di ottenere un risultato positivo nello scontro diretto con la capolista per dare continuità al momento magico iniziato prima di Natale e proseguito con il nuovo anno. Ebbene, DV9 vuole riprendere immediatamente il filo del discorso e lo ha fatto capire già nelle ore successive alla gara di domenica, postando sui social un invito inequivocabile: «Ripartiamo più forti di prima!». Chiaro segnale di una volontà di riscatto immediato e dell’intento che c’è nel gruppo di continuare a cullare sogni di rimonta e di scudetto.