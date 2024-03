Lazio, le mosse di Lotito: c'entra anche la Juve

Lazio, tutte le partite contestate da Lotito

Dopo lo sfogo di venerdì, post Lazio-Milan, non è ancora chiaro in che termini e contro chi si muoveràa mossa è allo studio. Dopo l'offensiva, il silenzio; il presidente biancoceleste, riferisce il Corriere dello Sport, ha staccato i telefoni e si è confrontato con l'avvocato Gentile, chiedendo se ci fossero le condizioni per ripetere la partita. Non ci sono, ovviamente.Per Lotito , quanto successo due giorni fa all'Olimpico è stato l'ultimo colpo alla credibilità del sistema che a suo avviso va riformato. Le parole del presidente sono state valutate dalla procura federale che per ora non ha aperto procedimenti. Sotto accusa resta la direzione dicontro il Milan; episodi che si aggiungono ad una collezione horror. Nel dossier di torti arbitrali, si legge, ci sono anche le partite con Napoli, Genoa, Salerno, Bologna e Juventus.A settembre, contro il Napoli, si legge, fu annullato de volte l'1-3 della Lazio, sempre dopo intervento del Var. Con il Genoa i biancocelesti avevano dovuto subire l'arbitraggio di Marinelli. E poi, scrive il quotidiano,dentro-fuori la linea del fallo laterale (prima del gol di Vlahovic) e il metro arbitrale deciso da Maresca nel secondo tempo di Juve-Lazio, implacabile con i bianconeri. Quel cambio di direzione fece sospettare una sensazione di compensazione. Decisioni che portarono al primo silenzio stampa del club.