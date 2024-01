Inter-Napoli, la moviola

Tante polemiche ed errori arbitrali anche nella finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport che parla di prestazione "horror" per il direttore di gara, Rapuano.Perde la partita Rapuano con una condotta tecnico disciplinare folle, sotto gli occhi di(che s’è dovuto smazzare da solo le critiche post gara): c’era bisogno di far venire un arbitro dall’Italia, chi era già a Riyad non andava bene? Se questo è uno dei migliori, siamo messi malissimo.Sbagliato il doppio giallo a. E se ci può stare il secondo (chiamato da Di Bello, anche il timing in ritardo è un segnale) per un pestone (neanche pieno) a Acerbi, il primo è follia: Çalhanoglu è appena uscito dalla propria area, ha la difesa del Napoli schierata davanti, non è né Spa, né imprudente.Punizione di Kvara, pallone sul gomito destro di Thuram attaccato al corpo: no rigore.Per tutti: intransigente con Simeone, perdona due falli su tre diVista col metro della ripresa entrambi da ammonizione. Graziato.