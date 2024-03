JUVENTUS, KOOPMEINERS DICE SI', L'ATALANTA...

Teunha detto il primo sì alla. Un primo importante passo verso una trattativa certamente non semplice. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport infatti il giocatore, che ha numerose estimatrici, si sarebbe convinto del progetto della Vecchia Signora dando il benestare al proprio agente Bart Baving per trattare con i bianconeri. Il giocatore a Bergamo guadagna 1,5 milioni di euro, la Jcon i bonus, contratto quinquennale, diventerebbe tra i più pagati in rosa.L'Atalanta però dall'altro lato lola Juventus non vorrebbe spendere l'80% del proprio budget per un solo giocatore e starebbe pensando di inserire contropartite. L'idea della Vecchia Signora sarebbe quella di inserire contropartite nell'affare per fare scendere il prezzo del suo cartellino. I profili a cui pensano Giuntoli e Manna sono due:, valutato circa 25 milioni, e, con un valore tra i 10 e i 15. Entrambi con un passato in Next Gen e a Gasperini farebbe molto piacere valorizzarli e farli crescere. Il primo sì c'è stato, ora mancano quelli della società bergamasca ma Koop si avvicina a Torino.