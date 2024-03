L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione legata a Moise. Fino a questo momento Kean ha saltato 16 partite, giocando il 19% dei minuti, tirando solo 3 volte in porta senza mai segnare o fornire assist. Per lui questa sarebbe dovuta essere una stagione cruciale in vista diper cui l'attaccante azzurro ancora spera di staccare un pass. L'edizione odierna del quotidiano però scrive: “ha ancora le valigie da disfare dopo il viaggio a Madrid e quelle visite che hanno fatto sorgere i dubbi dei medici dell’Atletico" ed i numeri in effetti sembrano confermarlo.