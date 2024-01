Kean-Atletico Madrid: le novità

Ad una settimana dalla fine del mercatoresta ancora un giocatore della Juventus, anche se per poco. L'attaccante italiano, sempre ai box per i problemi alla tibia ma in fase di recupero, è pronto ad iniziare la nuova avventura all'Atletico Madrid.Come riferisce il Corriere dello Sport infatti, Kean domani sarà a Madrid per cominciare la sua avventura con l’Atletico, che lo ha preso in prestito oneroso: visite mediche e via, a disposizione di Simeone. Per Moise si tratta appunto di un prestito senza diritto di riscatto.