Kean, le parole di Allegri in conferenza

Kean all'Atletico Madrid: i dettagli dell'operazione

Massimilianoavrà tre dei cinque attaccanti in rosa questa sera contro il Lecce al Via Del Mare. Ovvero Dusan Vlahovic, Arek Milik e Kenan Yildiz. Gli altri due, Chiesa e Kean, sono out per problemi fisici. Per Moise nessuna sorpresa visto che non è a disposizione per l'infortunio alla tibia da ormai un mese. Probabile però che quando tornerà a giocare (è in fase di recupero), lo farà con un'altra maglia e lontano da Torino.Allegri ha parlato diin conferenza stampa: "Domani inizia a correre. Mercato? Ne ha parlato il direttore nei giorni scorsi, al mercato ci pensano loro". E in effetti, Cristiano Giuntoli non aveva smentito che il giocatore fosse in uscita, segnale di come la trattativa con l'Atletico Madrid sia in fase più che avanzata.Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport​, domani è attesa la chiusura della cessione in prestito oneroso (circa 400 mila euro) di Moise all'Raggiungerà Simeone e sfiderà l'Inter agli ottavi di Champions. Per Kean sarà la terza avventura fuori dall'Italia dopo la stagione in Premier League con l'Everton e quella con il Psg in Ligue 1.