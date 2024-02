Il mercato non si ferma mai, soprattutto per la Juventus, che ha in giro per l'Italia tanti talenti in prestito. Alcuni di questi, come nel caso di Koni De Winter, potranno presto permettere al club bianconero di accumulare un tesoretto per il mercato estivo. Si avvicina infatti il riscatto automatico di De Winter, difensore belga di 23 anni in prestito al Genoa. Secondo la clausola presente nell'accordo, il riscatto scatterà tra sei presente e frutterà alla Juve nove milioni di euro. Lo riferisce il Corriere dello Sport.