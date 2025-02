Corriere dello Sport - Juventus, Thiago Motta torna sulla graticola: rischia di salutare a fine stagione

AFP or licensors

Juventus, la posizione di Thiago Motta

La Juventus deve ripartire

Per capire la portata della delusione dopo l'eliminazione contro il PSV in Champions basta ascoltare e leggere le dichiarazioni dei giocatori. Da Manuel Locatelli a Weah, lo sconforto è evidente e anche la frustrazione per aver gettato il vantaggio derivante dalla gara di andata. Come raccontato dal Corriere dello Sport, "Quartier generale fissato all’hotel Pullman, appena 250 metri di distanza dal ritiro del Psv, nel centro di Eindhoven: le due squadre erano vicinissime. La Juve ha dormito in Olanda e solo questa mattina rientrerà a Torino con un volo charter".Thiago Motta adesso avrà il compito di risollevare la squadra, cercando di dimenticare in fretta la cocente eliminazione europea, arrivata nel miglior momento della Juve, almeno a livello di risultati visto che era reduce da quattro vittorie consecutive (mai successo in stagione". "Anche per Thiago doveva essere la svolta. Ora tornerà sulla graticola e rischia di salutare a fine stagione. L’eliminazione anticipata in Europa produrrà inevitabili ripercussioni e una pressione ulteriore sul campionato, sinora deludente", scrive il quotidiano sull'impatto che potrà avere questa sconfitta.Per la Juventus però sarà obbligatorio rimettere la testa nel campionato, dove i bianconeri si contenderanno un posto per la qualificazione alla prossima Champions. "La Champions del prossimo anno va blindata e messa al sicuro attraverso il quarto posto. Tre vittorie sono servite per riacciuffare la Lazio, ma mancano 13 giornate al traguardo e non c’è niente di scontato. Il cammino era iniziato con altre ambizioni. Prossima tappa domenica a Cagliari", si legge.