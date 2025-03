Corriere dello Sport - Juventus, Thiago Motta e giocatori in discussione: c'è il rischio che crolli tutto

AFP or licensors

Juventus, Thiago Motta e giocatori in discussione

Un momento decisivo per lae chi ne fa parte: servono delle risposte in campo e fuori dopo le ultime delusioni e pensando al futuro, su cui ci sono inevitabilmente dei dubbi dopo questi mesi difficili con tanti problemi. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, concentrandosi sul fatto che non ci sono più margini di errore."Non si può più sbagliare, non ci sono più bonus da spendere. Il concetto è il medesimo pure stavolta ma la caduta storica con l’Empoli è un punto di non ritorno destinato a lasciare segni profondi. Mai come adesso, tutto è in discussione: giocatori e allenatore sono sotto esame, i jolly sono esauriti", il commento del quotidiano che sottolinea come non solo Thiago Motta ma anche tutta la squadra è chiamata a delle risposte.

Il primo passo per risalire dal "fondo toccato", come detto da Thiago Motta, sarà il match contro il Verona. ", mettendo a rischio, più di quanto già non sia, l’ultimo obiettivo rimasto, il quarto posto che vale la Champions League. Traguardo che, come ha confermato la semestrale appena approvata dal club, è di vitale importanza per il futuro della Continassa e per poter proseguire sulla strada del risanamento unito alla competitività sportiva".