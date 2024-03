Laè al lavoro verso la sessione estiva di calciomercato, il primo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello del giocatore dell'Atalanta Teun. Il budget per il mercato estivo della Vecchia Signora non è certamente elevato per cui si dovranno fare dei sacrifici. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport due giocatori potrebbero essere inseriti come contropartite per arrivare a Koopmeiners, abbassando cosi il prezzo. Si tratterebbe di Matias, valutato circa 20 milioni dalla Juventus e Deanvalutato tra i 10 e i 15.