Juve, come è cambiato il valore della rosa

La valorizzazione di Allegri

Juve

valore rosa 2023/2024: 454 milioni

valore rosa 2020/2021: 689 milioni

età media: 26 anni

partite in Champions dei giocatori: 406



Inter

valore rosa 2023/2024: 588

età media: 29 anni

partite in Champions dei giocatori: 652

In classifica, traci sono quattro punti (o sette considerando la partita da recuperare per i). La distanza però, nel valore delle due rose è molto più ampia. La differenza è di 140 milioni stando ai dati di Transfermarkt. L'Inter registra un valore di 588,85 milioni di euro, con un +12,5% rispetto a settembre. Quello della Juve invece è di 454 milioni, dietro anche a Milan e Napoli.Eppure, come riporta il Corriere dello Sport, solo pochi anni fa, ovvero con Andrea Pirlo alla guida della Juve, la rosa bianconera primeggiava in Italia con un valore di​ 689,6 milioni. La dimostrazione di un ridimensionamento chiaro in queste stagioni. L'arrivo di Carlosha comunque permesso ai bianconeri di incrementare il valore della rosa.Il lavoro di Max con i giovani e non solo ha portato a una rivalutazione complessiva della rosa del 22%: i calciatori che lui ha trovato nel 2021-22, e che allena tuttora, oggi valgono circa 70 milioni in più, si legge. Allaora non resta che continuare ad abbattere il monte ingaggi più oneroso (125,8 milioni) condizionato dalle scelte del passato. L’Inter prosegue invece la sua marcia verso l’élite del calcio mondiale (119,5 milioni) e a breve potrebbe prendersi anche il primato italiano degli stipendi.