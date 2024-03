Juventus, futuro Allegri: la dirigenza è soddisfatta. E c'è una promessa

Il pensiero della dirigenza

Vista la situazione economica del club, Massimilianon questi anni ha dovuto massimizzare i profitti del campo e creare allo stesso tempo valore tecnico, mentre la Juve continuava a diminuire gli investimenti, scrive il Corriere dello Sport. Ecco perché anche se non dovesse portare a casa titoli (resta la Coppa Italia), Il tecnico chiuderebbe il triennio con saldo positivo.I meriti di Allegri, si legge, sono aver limitato i possibili danni dei 1000 giorni sotto processo del club e aver mantenuto la squadra nelle zone nobili della classifica, si legge. Allegri ha un contratto fino al 2025 e non inizierà la stagione a scadenza. La Juventus quindi ha già fatto i suoi sondaggi, vedi Thiago Motta. Con Max però c'è la promessa di sedersi attorno ad un tavolo per programmare il futuro una volta noto il budget. A quel punto sarà rilancio oppure addio con gratitudine reciproca.La dirigenza bianconera è parecchio soddisfatta del lavoro di Allegri riferisce il quotidiano. Oltre ad aver tenuto incollato l'ambiente nelle difficoltà, ha lanciato ben 18 prodotti della Next Gen tra i grandi. Prima di sedersi al tavolo però e decidere il futuro della panchina della Juve, va quantificato il tesoretto e come verrà investito per creare una squadra capace di competere su tre o quattro fronti.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.