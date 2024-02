Juve, la carica di Allegri in allenamento

Allegri richiama la squadra

La vittoria contro il Frosinone ha permesso alladi risollevare il morale e tornare al successo dopo un mese da incubo ma non ha cancellato tutti i problemi della squadra, anzi. E per questo, Massimiliano Allegri, in vista del big match contro il Napoli, chiede di più.Allegri vuole un salto di qualità allo stadio Maradona ed è apparso molto determinato ieri nella seduta aperta per l'occasione a circa 400 tifosi: ha spronato la squadra, ha dettato giocate e movimenti, ha chiesto a gran voce più cattiveria sotto porta. "Dobbiamo fare gol, eh!" . TUTTO QUELLO CHE E' EMERSO DALL'ALLENAMENTO E poi tanta intensità nelle varie esercitazioni e un richiamo all'attenzione: "Sempre a lamentarvi, non abbiamo tempo", riferisce il Corriere dello Sport. Un messaggio chiaro alla Juve da parte di Allegri; non sono ammessi cali di tensione, non ora che si è ritrovata la vittoria. Ad osservare il lavoro tutta la dirigenza al completo con l'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, il direttore tecnico,e il direttore sportivo, Giovanni Manna.