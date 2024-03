Lavorrebbe Teundell'Atalanta come obiettivo numero uno per la sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport la dirigenza bianconera ed in particolare il ds Cristiano Giuntoli, avrebbe già individuato le alternative al giocatore che viene valutato dal club bergamasco 60 milioni di euro. Si tratterebbe di Lazar Samardzic dell'Udinese e di Albert Gudmundsson del Genoa. Entrambi ritenuti talenti cristallini dalla dirigenza bianconera. Uno dei tre potrebbe approdare all'ombra della Mole nel corso del mercato estivo anche se il preferito resta Koopmeiners.