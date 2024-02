Per l'attacco del futuro in casa Juventus molto dipende da Dusan Vlahovic, che ha un contratto fino al 2026 e ingaggio a scalare fino all’ultimo step da 12,5 milioni. Il giocatore serbo ha una valutazione di partenza molto alta, 70-80 milioni. E intanto, il Corriere dello Sport fa il nome di Joshua Zirkzee; il tulipano del Bologna di 22 anni che il Bayern può ricomprare attivando la clausola da 40 milioni, è un lampo nel buio. Che ogni tanto accende le fantasie di Cristiano Giuntoli e di conseguenza della Juventus. Un'operazione che potrebbe essere collegata all'eventuale arrivo di Thiago Motta a Torino, come spiegato nella giornata di ieri.