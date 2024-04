Il piano di espansione della Juventus

Sembra che il tempo si sia fermato anella notte del 3 giugno 2017, quando laha affrontato ilnel secondo treno Champions e ha perso a causa della velocità impressionante degli avversari. Quel momento rappresenta l'apice della gestione precedente della, coincidendo con un aumento dei ricavi fino a 562 milioni di euro, che ora serve da riferimento per la struttura societaria attuale guidata dal Ceo Scanavino.Il Ceomira a recuperare quell'atmosfera di crescita progressiva e di entusiasmo illimitato che caratterizzava l'era di, pur dimenticando gli eventi successivi a(inclusa la pandemia e i processi legali).Laha un piano concreto di espansione, e l'aumento di capitale difa parte di questa strategia, che si focalizza su tre obiettivi: ridurre il debito, aumentare i ricavi e tagliare i costi della rosa, permettendo di investire in maniera intelligente sul mercato. Il modello di riferimento è Cambiaso, un tempo un promettente giovane esterno ora convocato in Nazionale, e lo stile è quello del direttore tecnico Giuntoli, abile nel scoprire talenti e nell'ottenere risultati sostenibili.Il piano diè proiettato a tre anni e mira al futuro fino al 2026-2027. In termini di mercato, i giocatori già affermati comesaranno acquisizioni eccezionali, ma la norma sarà continuare a sviluppare la NextGen, arricchendo la rosa della prima squadra con giocatori Under 25 pronti a emergere. Si prevede almeno un colpo di mercato di prestigio all'anno, per mantenere viva l'attenzione dei tifosi, ma l'obiettivo principale sarà sempre lo sviluppo interno e la promozione dei giovani talenti.