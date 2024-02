Se il tesoretto della prossima Champions non dovesse bastarle per lanciare l’assalto a Koopmeiners, Sudakov e altri obiettivi sul taccuino della coppia Giuntoli-Manna, allora la Juventus sa già di poter contare su una risorsa preziosa da sfruttare. Si tratta, scrive il Corriere dello Sport, della Next Gen; la generazione del presente e il talento che la pervade in ogni ruolo garantisce già alla Juve un assegno circolare da 110 milioni. Tutto questo dimostra quanto la seconda squadra, sempre più una “MaxGen” grazie alle intuizioni del tecnico, sia un investimento più che un costo.