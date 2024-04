La Juventus ha rimandato ogni decisione sul futuro di Charly Alcaraz al termine della stagione, quando saranno raggiunti gli obiettivi prefissati. Un discorso che vale non solo per lui ma per tanti elementi della rosa. Il centrocampista argentino è in prestito dal Southampton; il riscatto a 49 milioni è impossibile mentre una strada percorribile è il prolungamento del prestito. Fino ad ora, Alcaraz ha avuto poco spazio per mettersi in mostra a Torino, anche complice l'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare diverse partite nel momento in cui sembrava entrare sempre di più nelle rotazioni di Massimiliano Allegri.