Il mercato estivo della, conoscendo le modalità di azione di Cristiano Giuntoli, non è soltanto cominciato: è nel pieno, scrive il Corriere dello Sport. Certo, ci sono ancora tanti fattori da considerare che possono cambiare gli scenari, a partire ovviamente dal futuro di Massimiliano Allegri. Alla base comunque ci sarà un aumento delle disponibilità economiche, soprattutto rispetto alla scorsa estate e al mercato invernale appena concluso. Ma quale sarà il budget a disposizione della dirigenza?La Juventus partirà da un budget di 60 milioni di euro, si legge. Una cassaforte già aperta che però potrebbe e in certi casi dovrebbe essere arricchita da una serie di introiti prevedibili o addirittura previsti. Due le variabili all’orizzonte, da sommare ai ricavi della qualificazione allormai anche a prova di scaramanzia: le cessioni; il Mondiale per Club 2025 in programma negli Stati Uniti.Ecco, il Mondiale per Club, appunto. Competizione affascinante, soprattutto dal punto di vista economico per chi parteciperà. In questo caso, la Juve è legata però al percorso del Napoli in Champions: gli azzurri (41 punti nel ranking Fifa) si qualificheranno se vinceranno due partite e ne pareggeranno una a cominciare dagli ottavi con il Barça (accedendo ovviamente ai quarti), altrimenti passerà la Juve (47 punti). E guadagnerà 50 milioni, un altro "tesoretto" che farebbe contento anche Cristiano Giuntoli.