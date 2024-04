Tra i giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2025 c'è anche Danilo, il capitano della Juventus. Nel contratto del difensor brasiliano però, c'è una clausola che prevede il prolungamento di un anno in caso di raggiungimento del 50% delle presenze. Rimarrà sicuramente quindi? Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Juve lo considera incedibile, l’ultima parola però spetta al brasiliano che, nonostante la volontà di restare, a fine stagione vorrà confrontarsi con la società per conoscere progetti e prospettive. Se ne riparlerà quindi tra un po', dopo che sarà terminato l'anno calcistico.