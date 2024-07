Soulé-Juventus: il retroscena sull'incontro

Sono ore calde per il futuro di Matias Soulé, che ha già un accordo con la Roma ma manca ancora la fumata bianca tra le due società. Emerge un retroscena raccontato dal Corriere dello Sport che può aiutare a capire la rigidità della Juventus su Soulé, quel tetto posto a 35 milioni da cui ostinatamente non scendere.La dirigenza bianconera, pochi giorni prima di partire per la Germania, avrebbe deciso di fare la voce grossa secondo quanto riferisce il Corriere. Una chiacchierata informale con Soulé per chiarire una posizione netta da parte della Juventus: "O accetti la Premier nel momento in cui arriva l’offerta giusta oppure stai qui e giochi in Next Gen", quello che il CorSport riporta sul confronto tra club e giocatore. A queste parole, Soulé avrebbe risposto così: "Ricevuto, va bene. Ma sia molto chiara una cosa anche a voi: se mi muovo da qui è solo per andare alla Roma".