Inter-Juve, le scelte di Allegri in attacco

Si avvicina la tanto attesa sfida di San Siro tra Inter e Juventus, in programma domenica alle 20:45. Partita che Massimilianopotrà affrontare a meno di sorprese con Adrien Rabiot, pronto a tornare in gruppo quest'oggi dopo i problemi muscolari al polpaccio che lo avevano costretto a saltare le ultime gare. Il francese viaggia verso una maglia da titolare insieme a Locatelli e Mckennie. Il vero ballottaggio in casa Juve però riguarda l'attacco, chi affiancherà Dusan Vlahovic?Si, perché Federicol'altro big che aveva messo nel mirino l'Inter da ormai tempo, si è aggregato alla squadra da giorni. L'attaccante italiano ha superato i problemi al ginocchio ed è alla ricerca della migliore condizione. Buon segno per Allegri, che ora dovrà valutare i progressi da qui a domenica e decidere a chi, tra lui e Kenanassegnare la maglia da titolare. Il classe 2005 turco è in vantaggio ma il ballottaggio rimane aperto.