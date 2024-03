JUVENTUS, LA PREMIER NEL FUTURO DI BREMER?

Laha da poco rinnovato il contratto che la lega a Gleison. Un legame fino al 2028 ma con una clausola che potrebbe favorirne la cessione. Infatti, come riferisce oggi il Corriere dello Sport la cifra della clausola per la sua cessione sarebbe diIl 10% andrebbe al Torino, come da accordi al momento del trasferimento, la restante parte a Madama. Plusvalenza? Certo. Bremer a bilancio costa 25 milioni nonostante ne sia stati pagati 41 due anni fa.Sono sicuramente cifre importanti, per la Serie A difficili anche solo da immaginare ma per ladecisamente alla portata. Manchester United certamente in pole position ma sullo sfondo, defilato, c'è anche il Newcastle. Il difensore brasiliano solo in questo momento con età e contratto può garantire una plusvalenza del genere e la Juventus lo sa. A Manchester insistono, Gleison è il profilo ideale e la Juventus ora potrebbe privarsene.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.