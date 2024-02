Juventus, assalto del Real Madrid per Andrea Cambiaso

La stagione di Cambiaso

Juve, chi al posto di Cambiaso in caso di cessione?

llguarda in Italia per il 2024-2025. E il giocatore nei radar èprotagonista finora di un’ottima stagione con la Juventus di Massimiliano Allegri. L'esterno italiano da novembre si è preso la titolarità, giocando sia a sinistra che soprattutto sulla fascia opposta, con anche la capacità di coprire le zone centrali del campo.Qualche sussurro, riferisce il Corriere dello Sport, è partito da Madrid già in questa sessione di mercato, ma il club spagnolo ha capito che non era il tempo giusto per andare a bussare alla porta della Juve. Il gradimento però è alto ed è targato Carlo Ancelotti. Significa sostanzialmente una cosa: che l’intenzione sarebbe quella di andare dritti alla prossima sessione estiva e fare un’offerta da Real, tra i 40 e i 50 milioni.Cambiaso fin qui è stato una delle sorprese in positivo per la Juve. Tornato dopo il prestito al Bologna, sembrava inizialmente "solo" un'alternativa e invece ha conquistato la titolarità a suon di prestazioni di livello e continuità. Per lui, 19 presenze in campionato, condite da un gol e tre assist, oltre alla rete realizzata anche in Coppa Italia. Allegri lo ha scelto dal primo minuto in tutte le ultime 9 gare in cui Cambiaso è stato disponibile. Segno della fiducia che ormai il tecnico ha per il giocatore.Se, come trapela, il Real davvero vuole continuare a monitorare e poi calare sul tavolo un’offerta degna del nome del club madridista, la Juve a luglio invece potrà ragionare. Come? Intascando una sontuosa plusvalenza a fronte di una proposta da 45 milioni e dintorni. Un tesoretto che alla Continassa potrebbero reinvestire in parte su, una delle sorprese del campionato italiano. Thiago Motta lo ha "reinventato" da difensore centrale nel Bologna ma non si è dimenticato il ruolo di terzino. Per il suo futuro, potrebbe pesare la scelta di Thiago Motta, ma la Juve è la Juve, e la stima di Giuntoli molto alta.