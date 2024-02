Ladeve lasciarsi alle spalle il prima possibile il pareggio dello stadio Bentegodi contro il Verona. Massimiliano Allegri infatti sta già guardando alla prossima gara, quella in programma domenica contro il Frosinone. Non ci sarà il capitano Danilo per il problema rimediato alla caviglia contro gli scaligeri. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport ci sarebbe un ballottaggio per il posto in difesa tra Alex Sandro e Daniele Rugani. Il brasiliano mancino al momento sembra essere in vantaggio sull'italiano. C'è ancora tempo però per sciogliere gli ultimi dubbi.