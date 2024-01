"Mark Iuliano non abita più qui. Strappate la sua fotografia e smettete di guardare quel fallo su Ronaldo: emblema del piagnonismo nerazzurro o del potere bianconero". Apre così il Corriere dello Sport, che racconta il duello Juve-Inter e un ribaltamento di ruoli in una costante polemica a distanza, segnata dagli errori arbitrali a favore dei nerazzurri e da un rimpallo continuo del ruolo di grande favorita. Ma non solo.Il quotidiano continua, sottolineando il personaggio chiave del duello: "Quel Beppeda Varese che li salutò proprio quando loro pensavano che il meglio dovesse ancora arrivare. E invece era semplicemente l'inizio della fine. L'acquisto di Cristiano Ronaldo e la nascita dell'epoca Agnelli-Paratici-Nedved. La Serie A la chiamano Marotta League: quella foto di dicembre con Gravina ha fatto più male del no di Lukaku".E ancora, la sottolineatura sulla lotta a distanza: "Il dirigente che da anni si muove, agisce e parla da riserva della Repubblica. Che sogna - non ne ha mai fatto mistero - un giorno di ricevere una missione istituzionale. La polemica arbitrale è il pretesto, è l'inciampo della quotidianità. La vera insofferenza ha radici diverse.Sono finiti i tempi in cui l'Inter erano gli inappuntabili Moratti e Tronchetti Provera seduti in tribuna: elegantissimi e perdentissimi come nel pomeriggio del 5 maggio (prima del riscatto del Triplete). Oggi in sede nerazzurra campeggia virtualmente la massima andreottiana “il potere logora chi non ce l'ha”. E gli juventini lo sanno fin troppo bene". E mentre Marotta sogna un ruolo istituzionale per il suo futuro, il Corriere evidenzia anche l'unico vero contro altare nella lotta:La fine è ancora lontana.