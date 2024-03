1000 GIORNI



SI CHIUDE UN CERCHIO

Le ultime 48 ore in casasono state bollenti, con la squalifica inflitta a Paulche sta facendo discutere in tutto l'ambiente. Quello che si augurano i tifosi juventini però è che questa volta si sia definitivamente arrivati alla fine di un calvario durato più di 1000 giorni. Il riferimento non va, ovviamente, soltanto alla vicenda legata al francese, ma a tutto quello che è accaduto dalle parti della Continassa negli ultimi 3 anni, passando dall'inchiesta che ha portato alla penalizzazione, fino alla squalifica anche di Nicolòper calcioscommesse., quando la procura federale, attraverso una nota, fornì alladei chiarimenti su alcune operazioni, senza mai menzionare la Juve., appunto. In questo periodo storico di 1052 giorni, i bianconeri hanno dovuto fare i conti con diverse vicende giudiziarie, come quella della passata stagione legata alle plusvalenze fittizie, che aveva visto la Juve di Allegri subire unadi 10 punti in classifica, fatali per escluderla da ogni competizione europea.Nonostante tutto questo però, Allegri ha sempre tenuto botta, conquistando 199 punti in 102 gare disputate, registrando una media di quasi 1,95 punti a partita. Punti che spera di aumentare a partire dalla sfida di domani, in un match che avrà un sapore particolare per l'intero mondo Juve. Già, perchèLa Juve perse infatti per 5-1 nella passata stagione a Napoli, quando si presentò nel capoluogo campano a 7 punti di distacco che, diventarono 10 dopo il triplice fischio. Neanche una settimana più tardi il divario si ampliò a 25 punti per effetto della penalizzazione, ma ora è tutta un'altra storia.