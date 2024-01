Juve, dalla penalizzazione ad oggi: tutte le tappe

Juve, il confronto con l'Inter

Un anno fa ieri, il 20 gennaio 2023 il giudice Torsello firmava la sentenza del -15 per il caso plusvalenze, una stangata che avrebbe segnato l’inizio del calvario bianconero facendo scivolare la Signora dal terzo al quattordicesimo posto, cioè da una rassicurante zona Champions (con ambizione di riprendere il Napoli già in fuga) a una posizione che la avvicinava di più all’incubo della retrocessione.scavalcando l'Inter. Serve una vittoria nella complicata trasferta di Lecce. Un piazzamento che a Torino non si vede da agosto 2020, quando la Juve vinse il suo nono scudetto di fila con Maurizio Sarri in panchina.da quando è tornato a Torino ha allenato una squadra in balia degli eventi. Come ricorda il Corriere dello Sport, prima c'è stato il caso plusvalenze con due assoluzioni (tribunale federale e corte d’Appello) ad aprile e maggio 2022, poi l’apertura dell’inchiesta della procura di Torino, le intercettazioni, la revocazione di quella pronuncia, il -15 del 20 gennaio 2023 con le condanne dei dirigenti apicali, il ritorno in aula dopo i dubbi del Collegio manifestati ad aprile 2023 e culminati con la nuova penalizzazione in appello di 10 punti, comunicata a 45 minuti dall’inizio di Empoli-Juve del 22 maggio, partita decisiva per la rincorsa europea (persa 4-1). Senza dimenticare poi la manovra stipendi, con le squalifiche degli ex dirigenti e l'esclusione dalla Conference League.Da gennaio 2023 a gennaio 2024. In campionato sono arrivati 84 punti in 40 giornate (20 della stagione 2022/2023, 20 della stagione 2023/2024). Una media di 2,1 punti a partita, chiaramente alzata in questo campionato in cui la Juve viaggia quasi a 2,5 punti a match. Nello stesso periodofinalista di Champions League e favorita del campionato, ha raccolto solo due punti in più (86). La distanza che c'è oggi in classifica e che potrebbe essere annullata se la Juve vincerà con il Lecce. Dalla penalizzazione al primo posto, un anno dopo, è cambiato tutto.OR torna in diretta nel post partita di Lecce-Juventus. Analisi, pagelle e commenti con Marcello Chirico e Antonio Romano.