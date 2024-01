La Juve si inserisce per Samardzic: i dettagli

Juve, questa l'offerta di contratto per Samardzic

Samardzic e quella chiamata di Vlahovic

Nonostante l’accordo di massima tra Udinese e Napoli (20 milioni più 5 di bonus) e i dettagli commerciali solo da limare tra De Laurentiis e Pozzo, la Juventus oggi sembra avere in pugno Lazar. riferisce il Corriere dello Sport. Cristianoè un grandissimo estimatore del centrocampista serbo e ora ha messo la freccia sul suo ex presidente. Un fattore importante per convincere il centrocampista è il progetto a lungo termine di una big in ricostruzione che punta sul suo talento per scrivere una nuova pagina.Il club bianconero ha lavorato in questi giorni sotto traccia avviando la trattativa con il padre di Samardzic, che lo ha già promesso alla Juve. Alla Continassa puntano a ripetere l'operazione con il Sassuolo per ManuelIn quel caso, ci fu un piccolo pagamento iniziale e poi il grosso del cartellino fu pagato negli anni successivi. In totale, l'Udinese chiede 25 milioni per cedere Lazar.A Torino sono convinti di aver superato la concorrenza puntando sul gradimento del giocatore, conResta in realtà qualche tentazione dalla Premier: nelle ultime ore si è inserito con prepotenza il Brighton di De Zerbi e l’Udinese, ovviamente, spera nell’asta. Il padre di Samardzic è in Italia per seguire ogni possibile sviluppo, mentre il Napoli per capire come muoversi attende il rientro di ADL dalla Spagna, si legge sul quotidiano.Samardzic prenderebbe il posto di Pogba, che Allegri non ha mai avuto. Quel centrocampista totale, che abbina qualità e forza. Il talento serbo può essere il jolly scudetto e a proposito di questo, Dusanavrebbe già chiamato l’amico e collega di nazionale, promettendogli scintille.