Juventus, nuovo sponsor: gli aggiornamenti

In casa Juve la prossima estate ci sarà anche una grande novità: il club bianconero infatti cambierà lo sponsor di maglia. È in scadenza dopo undici anni la partnership con Jeep, marchio “di famiglia” visto che è un marchio di Stellantis, partecipata da Exor, la holding azionista di maggioranza della Continassa. Va in archivio quindi un matrimonio che ha fatto ricchissima la Juventus, garantendo quarantacinque milioni a stagione. Come scrive il, nel 2023/24, in verità, l’ammontare è stato ridotto a trentotto per la mancata partecipazione alle competizioni Uefa e per la modifica di alcuni termini dell’accordo.Si susseguono le voci su quale sarà il nuovo sponsor della Juve. Francesco Calvo in un'intervista recente ha rivelato come la società abbia detto anche dei "no" a più soggetti. Ora la Juve guarda all’esterno, a un nuovo partner che possa assicurare in via pluriennale grosso modo le stesse cifre, attorno a quaranta milioni a stagione. E il mirino è puntato anche sull’Arabia.