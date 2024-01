Napoli, occhio alla Juve: cosa succede con Samardzic

In questi giorni, oltre ai giovani, con l'operazione per l'arrivo di Adzic e l'interesse sempre più concreto per Boteli, la Juventus si concentra sul difensore. Le prossime potrebbero essere ore decisive per il si di Tiago Djalò; la base di accordo tra i bianconeri e il Lille c'è già. Alla Continassa però monitorano anche molte altre situazioni, non per forza in vista di gennaio ma dell'estate. Ecco perché, centrocampista dell'Udinese in trattativa con il Napoli ma ancora senza un accordo definitivo.Aurelio de Laurentiis e Gino Pozzo hanno avuto modo di scambiarsi le reciproche sensazioni di una trattativa che per decollare ha bisogno dell'arrivo del procuratore del fantasista. Il papà del ragazzo, che ha funzioni da manager, è atteso per dopodomani in Italia, ma intanto nell'agenda degli appuntamenti c'è finita anche la Juventus, che ha altro a cui dedicarsi ma che vorrebbe capire se eventualmente c'è un margine d'intervento per la prossima estate, riferisce il Corriere dello Sport., gli sarebbe piaciuto prenderlo a Napoli e non ha mai dimenticato l'eleganza di quel ragazzo che Adl lusinga con un quinquennale a scalare da 1,3 e che farebbe riconoscere all'Udinese 20 milioni di euro con cinque di bonus.