La Juventus si appresta a disputare il doppio confronto con la Salernitana nel giro di pochi giorni tra Coppa Italia e campionato. Massimiliano Allegri farà diversi cambi per sfruttare l'intera rosa e dare minutaggio a chi gioca meno. Protagonista di entrambe le partite potrebbe essere Nicolussi Caviglia. Il 23enne potrà agire da mezzala in coppa e da centrale in campionato quando mancherà Locatelli per squalifica. Nicolussi Caviglia gode della fiducia di Allegri e del club e ha saputo conquistare i suoi spazi attraverso i comportamenti tenuti fin dall’estate scorsa.