NON SOLO RABIOT: JUVE AL LAVORO PER IL RINNOVO DI CHIESA

Il cielo sopra la testa di Adriensembra destinato a essere ancora bianconero. Come scrive Il Corriere dello Sport, c'è fiducia sulla possibilità che il francese, in scadenza a fine stagione, possa prolungare di un altro anno con la, di cui anche quest'anno è un leader riconosciuto in campo e nello spogliatoio, sempre presente e spesso decisivo per gli equilibri della squadra. Lo ha ribadito pochi giorni fa anche Cristiano Giuntoli, prima della partita contro la Salernitana: con lui e mamma Veronique se ne sta parlando, anche se la trattativa entrerà nel vivo solo alla fine della stagione come era già successo un anno fa.Da un "giovane vecchio" a un altro. In cima alla lista alla Continassa per quanto riguarda la questione rinnovi c'è anche Federico, in scadenza nel 2025. Per lui sono in ballo discorsi diversi rispetto a Rabiot, e in questo caso è più possibile un prolungamento pluriennale. Si parla di 2028, come per Gleison Bremer, Manuel Locatelli e Federico Gatti che lo hanno già preceduto con la firma. L'ultimo incontro con il suo entourage è andato in scena a Milano a fine ottobre: il lavoro continua, se ne discuterà di nuovo.