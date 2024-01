Juve-Empoli, le scelte di Allegri

Juve, possibile novità in difesa

Si avvicina l'inizio della ventiduesima giornata di Serie A, che vedrà impegnata laall'Allianz Stadium contro l'Empoli, appuntamento sabato alle 18. Massimiliano Allegri parlerà quest'oggi in conferenza stampa ma ci sono già alcune indicazioni di formazione in vista del match. Chi sostituirà Chiesa e Rabiot? Le scelte del tecnico con una possibile novità in difesa.Rabiot sarà sicuramente out, a meno di sorprese, stesso discorso perche ieri si è allenato ancora a parte. Così Allegri in attacco punterà ancora sulla coppia Vlahovic-Yildiz, che sta dando risultati positivi. Il dubbio semmai, riguarda il centrocampo anche se Fabio Miretti resta il candidato numero uno a sostituire Rabiot. L'alternativa è lo spostamento di Cambiaso in mezzo con Weah sulla destra.La Juve potrebbe quindi presentarsi con la stessa formazione scesa in campo contro il Lecce. Potrebbe, appunto, perché in realtà c'è un dubbio nella testa di Allegri. nIn difesa, davanti a Szczesny, ragionamenti in corso sucome riferisce il Corriere dello Sport: il capitano è diffidato e quindi a rischio per la sfida con l’Inter. E’ possibile così che Allegri possa affiancare a Gatti e Bremer uno tra Alex Sandro e Rugani.