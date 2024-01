Juve, Saul Niguez come alternativa a Henderson

Jordan, ex capitano del Liverpool in "fuga" dall'Arabia, è davvero un'idea per il mercato di gennaio della. Che intanto sente di avere in pugno Lazar Samardzic, "congelato" per giugno grazie all'accordo trovato con il padre, e sogna Teun Koopmeiners per l'estate. Senza guardare troppo avanti, però, già per il presente i bianconeri hanno pronta un'alternativa all'inglese classe 1990, ed è la bandiera dell'Saul, che dopo il prestito al Chelsea di un paio d'anni fa non è mai tornato al suo livello e ora è praticamente una riserva di Rodrigo De Paul.Stando a Il Corriere dello Sport, lui stesso avrebbe chiesto di partire, finendo nel mirino di Cristiano Giuntoli. Il nodo dell'operazione con la Juve sta nella natura del trasferimento: nè Saul nè il suo club, infatti, sono convinti della formula del prestito fino a giugno, quella che sarebbe più conveniente per la Vecchia Signora, motivo per cui Henderson resta in pole. La situazione, comunque, è da monitorare.