L’Inter ha il miglior attacco del campionato, ha fatto sempre centro nelle 22 giornate sin qui disputate (51 reti per una media di 2,32 a partita), che diventano 30 considerando anche le ultime dello scorso torneo, ma contro Napoli (Supercoppa), Fiorentina e Juventus non è andata oltre un unico gol segnato nonostante in alcune circostanze, come contro i bianconeri, l'Inter poteva chiudere la partita. Inzaghi non vuole rivivere la stessa situazione. E così, scrive il Corriere dello Sport, questa settimana è servita anche per pungolare gli attaccanti, chiedendo loro, appunto, maggiore lucidità e attenzione al momento di battere a rete. Anche perché le troppe occasioni sprecate sono state tra le cause della mancanza di continuità della scorsa annata. A furia di gol sbagliati, infatti, l’Inter finiva per sbilanciarsi, prestando il fianco alle ripartenze. Ed ecco, appunto, una serie di partite perse con uno spartito pressoché identico. L’ultimo esempio è stato lo 0-1 interno con il Monza del 15 aprile 2023.