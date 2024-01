Inter, dubbi sulla proprietà

Tra notizie e non-notizie sul futuro societario dell'Inter , l'unica certezza è l'imminente scadenza del finanziamento concesso tre anni fa da Oaktree Capital alle società della famiglia Zhang, garantito dal pegno sulla catena di controllo dell'Inter. In caso di mancato rimborso, Oaktree acquisirà la quasi totalità del club nerazzurro.Recentemente, sono circolate notizie riguardo alla partecipazione del 31% di. Questo fondo di private equity, con sede ad Hong Kong e investimenti anche in Europa, aveva acquisito tale quota nel 2019 da Erik Thohir.Un aspetto poco noto ma successivamente emerso è l'accordo tra LionRock e Suning, in base al quale quest'ultima mantiene il diritto di acquistare la quota del fondo per 167 milioni (più interessi), mentre LionRock mantiene il diritto di venderla a Suning. La coesistenza di questi due diritti speculari suggerisce che, alla data stabilita, il trasferimento delle quote avverrà poiché uno dei due contraenti avrà l'interesse ad esercitare l'opzione. Questo accordo ha portato a riflessioni sul fatto che la quota di LionRock potrebbe effettivamente appartenere a Suning, configurando una sorta di finanziamento da parte di LionRock a Suning. La garanzia personale di Zhang Jindong, padre di Steven, afferma ulteriormente questo impegno.Contribuisce a sostenere questa tesi il fatto che l'intero pacchetto azionario delle holding che controllano l'Inter è in pegno a Oaktree, non solo la quota di Suning, rendendo strano il fatto che LionRock abbia concesso un pegno sulle proprie quote senza contropartita, a meno che il beneficiario effettivo non sia Suning. Un ulteriore dettaglio che complica la situazione è che l'opzione put di LionRock è scaduta tre mesi fa, mentre l'opzione call di Suning per ricomprare la quota di LionRock è scaduta cinque giorni fa.La domanda ora è se il fondo di Hong Kong abbia esercitato tali opzioni., considerando che il pacchetto azionario è in pegno a Oaktree. Recentemente, c'è stata la voce di una possibile cancellazione dei veicoli societari alle isole Cayman utilizzati da LionRock, ma la società ha smentito categoricamente, assicurando che tutti gli adempimenti saranno regolarmente espletati. In ogni caso, l'Inter rimane tra le partecipazioni in portafoglio di LionRock nel suo sito web, e si dovrà attendere maggio per avere ulteriori dettagli.