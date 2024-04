In casa bianconera tiene banco il futuro di Adrien Rabiot, classe 1995. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la Juventus e al momento non sembrano esserci grandi possibilità per vedere il suo contratto prolungato. L'addio dunque non è assolutamente da escludere e al giocatore le richieste sembrerebbero non mancare. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, uno dei nomi valutati per il post Rabiot è quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 del Bayern Monaco. Il contratto del bavarese scade nel 2026.