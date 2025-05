Corriere dello Sport - Il Napoli anticipa l'incontro con Conte: quando parlerà con De Laurentiis e gli scenari

Getty Images

Il presente deldice la trasferta contro il Lecce che può essere un tassello decisivo per la vittoria dello scudetto ma subito dopo si parlerà anche di futuro che coinvolge in prima personaAurelio De Laurentiis tornerà in Italia nei prossimi giorni e tra i vari incontri che farà il più importante sarà quello con il tecnico, che è stato deciso di anticipare.L'idea da tempo era quella di incontrarsi alla fine della stagione per fare il punto e capire se andare avanti insieme e come. Adesso però si fa strada l'ipotesi, giustamente rafforzata dall’esperienza della primavera-estate 2023, dopo il trionfo e prima del baratro, di anticipare i tempi e, riferisce il Corriere dello Sport,

Teoricamente dovrebbe essere questo lo schieramento. La data? La riunione, scrive il quotidiano, potrebbe-dovrebbe andare in scena proprio la prossima settimana, o comunque a ridosso della partita contro il Genoa. Poco prima o un attimo dopo. L’idea è attendere di chiudere la trasferta a Lecce e poi iniziare a dettare i ritmi portanti della programmazione.Ma cosa metteranno le parti sul tavolo?e chiede garanzie in tal senso. De Laurentiis, dal canto suo, è pronto a mettere sul tavolo il tesoro fondato sulla cessione di Kvara al Psg - 70 milioni -, sul ricavato della prossima cessione di Osimhen - 75 milioni - ed eventualmente sui proventi di altre storie di mercato".In tutto questo, sullo sfondo, non si possono non mettere anche le sirene delle altre squadre che aspettano di capire cosa ne uscirà dalla "riunione" per eventualmente provare a fare qualche mossa., anche se ancora non è arrivato il momento di prendere definitivamente una strada, o l'altra.