Per scoprire cosa riserva il futuro di, bisognerà ancora avere pazienza. I giocatori non lo assillano con domande del tipo: "E dopo questa stagione?". "No, non lo hanno mai fatto. Pensano alla prossima partita esattamente come faccio io, perché dobbiamo dare il massimo ogni volta," afferma Motta. Anche se la gente di Bologna vorrebbe saperne di più, di fronte a loro Motta mantiene la calma. Non è una situazione facile. Chiunque lo incontri per strada rimane ancorato al presente, come lui preferisce: "Mi fanno i complimenti, dicono bravo, continuiamo così, dobbiamo continuare con questo impegno fino alla fine. Dobbiamo regalare al nostro pubblico sempre questa gioia".Nulla lo sconvolge, nulla lo turba. Domani il Bologna potrebbe ottenere la certezza matematica di un posto in Europa. Tuttavia, Motta rimane focalizzato sul presente: "L'unica cosa che conta è la prossima partita e come affronteremo la gara. Dobbiamo continuare con questo impegno fino alla fine e regalare al nostro pubblico questa gioia." Anche se la sfida contro l'Udinese al Dall'Ara non è una partita come le altre, Motta insiste: "Dobbiamo rimanere concentrati, ma il nostro obiettivo è continuare a offrire il miglior calcio possibile ai nostri tifosi". Ne scrive il Corriere dello Sport.