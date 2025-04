Corriere dello Sport - Il discorso di Tudor alla cena di squadra: 'Proviamo a vincerle tutte'

AFP or licensors

Juventus, il discorso di Tudor alla squadra

Mercoledì i giocatori della Juventus insieme allo staff si sono ritrovati a cena nel ristorante diin centro a Torino. Non è la prima volta, era già capitato con Thiago Motta non troppo tempo fa, prima della gara poi vinta contro l'Inter mentrei, poche settimane dopo, si era riunito sempre lì con i suoi collaboratori per studiare le prime strategie di mercato in vista dell’estate.Ovviamente, Tudor spera che possa ripetersi lo stesso che vorrebbe dire vincere a Roma una partita fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League. L’allenatore croato, come riferisce il Corriere dello Sport,

Chi decide il prossimo allenatore?

Tudor sa che il proprio futuro passa inevitabilmente dalle prossime partite; se vuole rimanere, non deve solo vincere; deve anche e soprattutto convincere, con il gioco, con gli atteggiamenti e dimostrando che il gruppo è suo alleato. Otto partite di campionato, dove i bianconeri avranno trasferte difficili, a partire dalla prossima con la Roma e quelle successive con Lazio e Bologna ma anche impegni sulla carta più comodi all'Allianz Stadiumsecondo l'indiscrezione del quotidiano.Il tecnico si giocherà le sue chance dinanzi ad una società che sta nel frattempo cambiando pelle.E tra queste scelte forti, chissà quindi se rientrerà anche quella che riguarda il prossimo allenatore della Juventus