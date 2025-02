Corriere dello Sport - I dubbi su Tether e sull'investimento in Juventus

Getty Images



Modalità di acquisizione delle azioni

L’ingresso dinel capitale dellasta sollevando numerosi interrogativi, con questioni da chiarire nelle prossime settimane. L’operazione rappresenta un’anomalia rispetto ai tradizionali investitori nel mondo del calcio, poiché Tether è una realtà affermata ma controversa nel settore delle criptovalute, con una storia di successi e sfide regolamentari.L’acquisto delle azioni della Juventus da parte di Tether è avvenuto direttamente sul mercato, senza il coinvolgimento di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che detiene il 65,4% del capitale e il 78,9% dei diritti di voto del club.



Un'operazione silenziosa



Prospettive e interrogativi aperti

Per acquisire il 5% del club bianconero, Tether ha acquistato 19 milioni di azioni per un valore stimato di circa 48 milioni di euro ai prezzi attuali. L’operazione si è svolta attraverso un’acquisizione progressiva di flottante sul mercato, un processo che solitamente richiede diversi mesi.Uno degli aspetti più curiosi dell’operazione riguarda il comportamento del titolo in Borsa.Anzi, dall’inizio del 2025, il titolo ha registrato una perdita del 17,6%. Questo solleva dubbi sulla strategia adottata da Tether per il rastrellamento delle azioni e sull’eventuale utilizzo di strumenti finanziari per mitigare l’impatto sul mercato.L’acquisto è diventato ufficiale solo al raggiungimento della soglia del 5%, che impone l’obbligo di comunicazione alla Consob. La conferma è arrivata direttamente dal CEO di Tether, Paolo Ardoino, che ha annunciato l’operazione con un post su X (ex Twitter). Tuttavia, la domanda che ora si pongono gli osservatori è: Tether ha intenzione di incrementare ulteriormente la propria partecipazione?L’ingresso di Tether nel capitale della Juventus apre scenari inediti per il club e per il mondo del calcio in generale. La presenza di un’azienda leader nel settore delle stablecoin potrebbe portare a nuove sinergie commerciali e a un rafforzamento del legame tra criptovalute e sport. Tuttavia, resta da capire quale sia il reale obiettivo dell’operazione: si tratta di un investimento puramente finanziario o c’è un progetto più ampio in cantiere?Le prossime mosse di Tether saranno decisive per comprendere l’evoluzione del rapporto con la Juventus. Se la società dovesse aumentare ulteriormente la propria quota, potrebbe aprirsi una fase di maggiore influenza nel club. In ogni caso, l’attenzione degli analisti e dei tifosi resterà alta per monitorare l’eventuale sviluppo di questa inedita alleanza tra calcio e criptovalute.