I nomi più importanti per il prossimo mercato della Juventus

Lasi prepara per affrontare una stagione cruciale sul fronte internazionale, con il ritorno in competizioni prestigiose come lae il. In quest'ottica, emerge la strategia della squadra bianconera per rinforzare il proprio organico, delineando tre obiettivi chiave per il mercato estivo. Ne scrive il Corriere dello Sport.Il primo punto focale è quello della difesa, dove si mira a garantire un innesto di qualità per consolidare le fondamenta del reparto arretrato. La ricerca si orienta verso un giocatore versatile, capace di adattarsi sia a difese a tre che a quattro, e qui spicca il nome di, in grado di fornire solidità e duttilità alla retroguardia.Nel primo passo del piano triennale di rilancio annunciato dall'AD Scanavino dopo tre stagioni di revisione delle spese, la Juventus si trova ad affrontare un momento cruciale. Se il direttore tecnico Giuntoli e il direttore sportivo Manna avessero a disposizione un budget ampio e la libertà di scegliere liberamente, sarebbero pronti ad utilizzare subito tre carte importanti:Il quarto obiettivo sarebbe un attaccante - conin pole position - nel caso in cui la trattativa per estendere l'ingaggio di Vlahovic dovesse incontrare ostacoli.Acquisire giocatori di questo calibro non sarà facile, considerando i costi elevati coinvolti nelle trattative. Serviranno risorse finanziarie consistenti, che la Juventus potrebbe ottenere grazie al montepremi del Mondiale per Club e al rendimento in campionato.Tra i nomi che potrebbero lasciare la squadra ci sono Soulé, Barrenechea e Huijsen, con il club che spera di incassare circa 40 milioni di euro da queste cessioni.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.