GIACOMO BONAVENTURA, LA JUVENTUS ED IL RINNOVO CON LA FIORENTINA

Giacomo, centrocampista della, è stato accostato allanel corso degli ultimi giorni di calciomercato, fino all'arrivo di Charly Alcaraz alla corte di Massimiliano Allegri. La Juve però è davvero certa di aggiungere alla propria lista dei desideri, magari per il mercato estivo, il centrocampista della nazionale? Questo viene analizzato oggi dal Corriere dello Sport.Giacomo Bonaventura è sempre statouna certezza per Vincenzo, tecnico viola. Passare però. Questo potrebbe proprio essere il caso di Jack. Certo, un giocatore con le sue qualità, con la sua esperienza, con il suo modo di stare in campo sempre al servizio della squadra non può mai essere un problema. Tuttavia il fatto di metterlo in discussione fa sembrare che qualcosa si sia rotto.Sei gol, due assist e la riconquista di una chiamata in Nazionale dopo tre anni di assenza non sono certo traguardi banali. Tuttavia a dicembre è stato colpito da un problema al tallone che ha costretto Vincenzo Italiano ad un impiego moderato del centrocampista. Poi il mancato rinnovo del contratto ha complicato ulteriormente la situazione. Per la società il contratto si rinnoverà per un altra stagione al raggiungimento del cinquanta percento delle presenze con la Fiorentina. Per Bonaventura la volontà era un rinnovo fino al 2025 e questa opzione di rinnovo automatico fino al 2026. In mezzo ci si è messa anche la Juventus che a gennaio avrebbe voluto subito il centrocampista. I rapporti non sono idilliaci ma una cosa è certa: dalle responsabilità Jack non si è mai tirato indietro.