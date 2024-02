Thiago Motta alla Juve, le ultime notizie

Con la vittoria contro la Fiorentina, il Bologna guidato da Thiago Motta continua la sua cavalcata verso la qualificazione in Champions, risultato che sarebbe storico e clamoroso. C'è però un sentimento "strano" intorno alla figura del tecnico. "E' come se Thiago attualmente fosse perla donna che vorresti al tuo fianco a lungo ma dalla quale credi di poter ricevere gioie solo per l’immediato e soprattutto l’invito di vivere alla giornata, godendoti il presente senza pensare al futuro", la metafora usata dal Corriere dello Sport. Il fatto che almeno fin qua Thiago non abbia mai risposto alle domande che riguardano quello che sarà il suo percorso alla fine di questo campionato, si legge, sta finendo per creare anche qualche freno nella testa dei tifosi rossoblù, come se per certi versi non volessero esternare quello che in realtà provano nei suoi confronti, convinti come sono che a giugno le due strade si separeranno.Non è un mistero che Thiago Motta sia finito tra i candidati per sostituire Massimiliano Allegri in caso di addio con la Juventus a fine stagione. Anzi, l'allenatore del Bologna sembra in questo momento il favorito. Motta ha scalato le gerarchie nell'ultimo periodo e si intensificano i rumors che vogliono contatti già avviati tra il suo entourage e la dirigenza bianconera.