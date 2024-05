Quale futuro per Arthur? Il destino del centrocampista della Fiorentina, di proprietà della Juventus, è sostanzialmente segnato e paiono esserci pochi dubbi su una sua possibile permanenza in Viola. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il brasiliano farà ritorno alla Juve al termine del prestito. Troppo alti per le casse viola i 20 milioni fissati per il riscatto, così come lo sono i quasi 5 milioni di stipendio netti che gli garantisce la Juve. E i bianconeri hanno già fatto sapere che non intendono far partire di nuovo il ragazzo in prestito ma che quasi certamente sarà inserito in qualche trattativa come contropartita tecnica.