Il giornalista Alessandro Giudice, sul Corriere dello Sport analizza la situazione economica della Juventus e parla anche del futuro di Massimiliano Allegri, legato proprio alle condizioni di "salute" del club. "Difficile non proseguire con Allegri che ha ancora un contratto oneroso: duplicare i costi dello staff non sarebbe funzionale all’austerity. Resta il nodo del rinnovo, su cui le parti si confronteranno", scrive sul futuro del tecnico bianconero. In realtà però, gli scenari sono apertissimi e ancora la Juventus non ha preso una decisione su chi siederà in panchina l'anno prossimo.